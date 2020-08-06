Россиянина посадили на 14 лет за растление дочери после оговора жены

В Новосибирске суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя, 33-летнего Дениса (фамилия не разглашается) за сексуальное насилие в отношении собственной восьмилетней дочери; его жена призналась, что оговорила мужа из ревности. Об этом сообщает издание «Новосибирск Онлайн».

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет»).

По данным издания, 39-летняя Елена является мачехой пострадавшей девочки. Ее родила предыдущая подруга Дениса — Мария, которая впоследствии отказалась от своих прав на ребенка.

Как рассказала Елена, она оговорила мужа, когда узнала, что он собирается уйти от нее и вернуться к Марии. Женщина из ревности подала заявление в полицию, в котором сообщила о домогательствах Дениса к своей дочери. При этом, как призналась Елена, она уже делала подобное ранее. В 2017 году женщина заявила о развратном поведении мужа по отношению к девочке, но затем она отозвала заявление, и дело не получило дальнейшего развития.

Теперь Елена также настаивает на невиновности мужа. Тем не менее в следственных органах заявляют о признании девочки, что папа к ней приставал и совершал сексуальные действия. Адвокат обвиняемого заявил, что обвинение строится на одном допросе пострадавшего ребенка.

«Елена говорит, что она заставила девочку дать первоначальные показания на отца. Из чувства мести. А в ходе экспертизы с психологами, психиатрами девочка потом дала противоположные показания. Но эксперты настаивают, что эти изменения в показаниях вызваны давлением со стороны родственников. А других доказательств нет. Ни следов никаких — там генетики, биологии, ни каких-либо свидетельств других лиц», — говорит адвокат.

Дениса арестовали в апреле 2019 года. Прокурор просил приговорить его к 15 годам, но суд дал на год меньше.

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