Экологи сообщили о новой перевозке радиоактивных отходов из Европы в Россию

Из голландского порта Амстердам в Россию направилось судно «Михаил Дудин» с 600 тоннами радиоактивных отходов от обогащения урана. В порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом груз ориентировочно прибудет утром 11 августа, сообщила общественная организация «Экозащита».

В публикации сказано, что сначала контейнеры с урановыми «хвостами» с немецкого комбината по обогащению урана Urenco в Гронау везли по железной дороге, потом их поместили в грузовики и доставили на корабль. За время транспортировки в Мюнстере и еще трех городах Германии прошли акции протеста.

Контракт на перевозку в Россию 12 тысяч тонн европейских ядерных отходов рассчитан до 2022 года. По данным экологов, в Нидерландах выдана новая лицензия на транспортировки «хвостов» до 2023 года — не только из Германии, но и из Франции.

В конце июня начался вывоз отходов с немецкого склада. Тогда же основная часть груза — 12 вагонов с отходами, образованными в результате производства топлива для атомных электростанций — была направлена по железной дороге на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске (Свердловская область).

Поставки урановых «хвостов» из Европы в России возобновились в 2019 году. По оценками экологической организации, с начала 2020 года в страну доставлено более трех тысяч тонн ядерных отходов.

По закону в Россию запрещен ввоз ядерных отходов для хранения и захоронения. Нынешние грузы завозят для обогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. По информации «Экозащиты», 98 процентов ввезенных отходов навсегда останутся в стране.