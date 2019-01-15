Раскрыта польза хранилища радиоактивных отходов в Приморье

Создание в Приморье Центра длительного хранения радиоактивных отходов позволит решить экологическую проблему так называемого ядерного наследия, заявил генеральный директор экологического правового центра Bellona Александр Никитин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 15 января.

Он подчеркнул, что проект никоим образом не предполагает завоза в Приморье радиоактивных отходов извне, в том числе из-за рубежа. Кроме того, в РФ это запрещено законом, добавил он.

«Этот объект строится только для того, чтобы перевести в безопасное состояние накопленные радиоактивные отходы — в частности, отсеки атомных подводных лодок, части атомных надводных кораблей, оставшихся от их утилизации, и то, что осталось от работы местных судостроительных и судоремонтных заводов», — сказал эксперт.

Строительство объекта ведется с 2017 года в районе города Фокино. Перед началом работ проект был признан экологически безопасным и отвечающим всем требованиям безопасности, напомнил Александр Никитин.

Ранее в январе ряд представителей общественности Приморья выступил против строительства этого центра из опасений, что в регион начнут свозить радиоактивные отходы из Японии. «Все это абсолютные выдумки», — заверил Александр Никитин.

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