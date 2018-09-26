НАТО займется радиоактивным могильником на Украине

Председатель украинского Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук объявил о планах НАТО поучаствовать в ликвидации могильника радиоактивных отходов «Цибулево» в Кировоградской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Будут проведены радиационное обследование объекта, изучение исторических данных о площадке, радиологические и экологические исследования. Затем будет подготовлено соответствующее технологическое решение, осуществлена предварительная обработка радиоактивных отходов, их извлечение, кондиционирование, упаковка в соответствующие контейнеры и транспортировка к местам захоронения», — заявил Петрук.

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Бюджет проекта, рассчитанного на 18 месяцев, составляет 1,5 миллиона евро. Главным донором выступает Германия.

в начале июля Украина уже заключала соглашение с НАТО о помощи в решении проблемы могильников. В 2015 году президент страны Петр Порошенко подписал закон, позволяющий альянсу участвовать в перезахоронении радиоактивных отходов.

На территории Украины с 1960-х годов существуют несколько могильников радиоактивных отходов. Один находится в Кировоградской области, второй — возле Делятина в Ивано-Франковской области. Еще один расположен на территории Донецкого казенного завода химизделий, который в настоящее время контролирует самопровозглашенная Донецкая народная республика.

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