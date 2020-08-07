На Украине рассказали о «дважды испуганной» России

США дважды за один день напугали Россию своими ракетами, говорится в публикации Defence Express, посвященной опубликованным 4 августа Пентагоном роликам с ракетными пусками.

«Соединенные Штаты в очередной раз предупреждают Россию — шутить никто не будет — и демонстрируют пуски собственных мощных ракет», — пишет украинское агентство.

4 августа Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов с базы Ванденберг в Калифорнии запустили по целям в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) межконтинентальную баллистическую ракету LGM-30G Minuteman III с тремя учебными боевыми частями. Соответствующее видео старта выложено на YouTube.

В тот же день Армия США в ходе онлайн-брифинга показала ролик запуска, полета и поражения цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Соответствующие испытания, проведенные Военно-морскими силами (ВМС) и Армией США, состоялись 19 марта.