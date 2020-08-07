Девятилетний мальчик спас сломавшего шею отца и прославился

Девятилетний житель американского штата Флорида прославился после того, как спас своего отца, сломавшего шею в результате неудачного прыжка в воду. Об этом сообщает издание The Guardian.

В субботу, 1 августа, Эйзи Уильямс (Asaih Williams) вместе с семьей отдыхал на пляже в городе Санта-Роза. Вскоре после заката мальчик убедил своего отца Джоша Уильямса (Josh Wiliams) нырнуть еще раз с дока. Оказалось, что там было не так глубоко, как они ожидали. Джош спрыгнул в воду и получил травму.

«Все, что я помню, — как он сказал, что сломал шею и что ему страшно», — рассказал Эйзи. Его отец лежал на животе и не мог перевернуться. Несмотря на разницу в 45 килограммов между ними, Эйзи удалось перевернуть мужчину, чтобы не дать ему утонуть. Затем он медленно и мучительно тащил Джоша до берега, где им на помощь пришли прохожие. Джоша госпитализировали. В понедельник врачи прооперировали его.

Полученные американцем травмы не опасны для жизни, и ему не придется пользоваться инвалидным креслом. Тем не менее у него все еще не полностью восстановилась чувствительность рук и ног.

Эйзи рассказал, что никогда не занимался плаванием и не учился на спасателя, но каждый раз, когда ныряет вместе с кем-то, он думает о том, что если человек не вынырнет в течение определенного периода времени, он отправится на помощь.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик из английского города Тинмут, графство Девоншир, услышал, что женщина-каякер терпит бедствие, и спас ее. Англичанка была слишком слаба, чтобы самостоятельно забраться на борт лодки, поэтому мальчик привязал ее каяк к своей лодке и начал буксировать.