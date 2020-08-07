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В России оценили слова Лукашенко о нежелании Украины воевать за Крым

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Юрий Гемпель
Юрий Гемпель
Фото: @yuriy_gempel

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о нежелании Украины воевать за Крым абсурдны, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.

По его словам, жители Крыма ждали от лидера Белоруссии признания российского статуса полуострова. «Лукашенко не оправдал надежд крымчан. Подобные заявления абсурдны, так как, по сути, в них предлагается воевать за территорию против народа и его мирного и цивилизованного выбора», — отметил он.

Гемпель посоветовал белорусскому лидеру посетить Крым перед тем, как делать подобные заявления. «Приезжайте, и вы поймете, что воссоединение Крыма с Россией — это закономерный и легитимный процесс возвращения крымского народа на свою историческую родину», — добавил он.

Ранее Лукашенко обвинил украинское руководство в потере страной Крыма. «Разве так защищают свою землю? Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым — жемчужина, а вы не воевали! Ну конечно, воевал бы, вы что?! Это же твоя земля, твои люди — как ты мог не воевать?» — сказал он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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