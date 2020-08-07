Рита Ора поделилась фото в бикини с отдыха на Ибице и порадовала фанатов

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенными фотографиями с отдыха и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

Певица сфотографировалась с распущенными волосами в раздельном купальнике бренда Oseree, выполненном из блестящей ткани. Она сфотографировала себя снизу, сидя на камне на фоне деревьев. Из аксессуаров на ней только несколько золотых колье и серьги-кольца.

Стоимость описанной модели бикини составляет 180 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей). Известно, что 29-летняя Ора отдыхает на Ибице вместе с друзьями.

Фото опубликовано @ritaora

«Когда ты понимаешь, что это последний отдых перед релизом хитов!» — написала звезда в описании к посту, набравшему больше 630 тысяч лайков.

В комментариях к публикации поклонники восхитились ее внешним видом. «Детка, ты шикарна», «Тело моей мечты», «Я тебя очень люблю», «Золотая красотка», «Ты прекрасна», «Вау, Рита, очень красивая», — написали они.

Ранее в июле Рита Ора сфотографировалась в купальнике с розовыми плавками и фиолетовым топом на борту яхты. Образ знаменитости дополнило множество аксессуаров: подвески и кольца, а также различные браслеты.