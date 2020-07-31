Популярная певица снялась в купальнике на борту яхты

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенными фотографиями в купальнике и порадовала фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 29-летняя исполнительница попозировала на борту яхты в купальнике с розовыми плавками и фиолетовым топом. Ее образ дополнили множество аксессуаров: подвески, кольца, браслеты и резинка для волос в тон наряду.

«Когда ей кажется, что она милая, но у нее обгоревший нос», — подписала она пост, набравший больше 382 тысяч лайков.

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Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Всегда красивая», «Вау, ты самая настоящая богиня!», «Внешность и тело мечты», «Ты действительно милая даже с обгоревшим носиком!», «Отличные позы и снимки», — комментировали они.

Ранее в июле 56-летняя мать Риты Оры показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На размещенном фото Вера позирует на пляже в слитном бикини черного цвета, разрез которого оголяет ее живот. Подписчики Оры сочли, что женщина выглядит «в разы моложе своего возраста».