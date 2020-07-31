Ценности
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 31 июля
Россиянка случайно проглотила вилку
Стюардесса назвала особенно непригодный для обеда в самолете напиток
Американский сенатор вышла замуж и развелась на 600 тысяч украденных долларов
Появились первые кадры с места ДТП в Крыму с восемью погибшими
Найден увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор
Ошибка продавца в магазине принесла мужчине богатство
В Китае рассказали о способности коронавируса подружить страну с США
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Новости партнеров

Популярная певица снялась в купальнике на борту яхты

Перейти в «Мою Ленту»
Рита Ора
Рита Ора
Фото: @ritaora

Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенными фотографиями в купальнике и порадовала фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 29-летняя исполнительница попозировала на борту яхты в купальнике с розовыми плавками и фиолетовым топом. Ее образ дополнили множество аксессуаров: подвески, кольца, браслеты и резинка для волос в тон наряду.

«Когда ей кажется, что она милая, но у нее обгоревший нос», — подписала она пост, набравший больше 382 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Всегда красивая», «Вау, ты самая настоящая богиня!», «Внешность и тело мечты», «Ты действительно милая даже с обгоревшим носиком!», «Отличные позы и снимки», — комментировали они.

Ранее в июле 56-летняя мать Риты Оры показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На размещенном фото Вера позирует на пляже в слитном бикини черного цвета, разрез которого оголяет ее живот. Подписчики Оры сочли, что женщина выглядит «в разы моложе своего возраста».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
56-летняя мать популярной певицы показала фигуру в бикини и восхитила фанатов
Популярная певица снялась в просвечивающем грудь топе и порадовала поклонников
Популярная певица сфотографировалась в зеркало топлес в поддержку геев
Ценности
Ценности00:0226 июля
Халифа ибн Заид Аль Нахайян

«Он не помнит, сколько у него особняков»

Как живет самый богатый президент в мире
06:29Сегодня

55-летняя актриса привлекла внимание фанатов к своему бренду снимком топлес

02:09Сегодня

Памела Андерсон поделилась фото топлес со времен карантина

20:5830 июля

«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес для люксового бренда

Ценности00:0119 июля
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл

«Деревенщина с повадками турецкого султана»

Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
20:1130 июля

49-летняя телеведущая поделилась видео в прозрачной блузке ради феминизма

19:2930 июля

Маникюрщица определила рак легких по форме ногтей пенсионерки и спасла ей жизнь

18:4330 июля

Показан способ спасти севшую после стирки одежду

Ценности00:0314 июля

Ядовитая красота

Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
17:4530 июля

«Единственная красавица семьи Кардашьян» показала роскошное убранство своего дома

16:1830 июля

Ким Кардашьян вернулась домой без мужа в его тапках и заплакала перед камерами

15:0830 июля

Студент создал «спасающий жизнь» аксессуар для водителей и прославился

Россия
Число жертв смертельного ДТП в Крыму выросло
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Семь человек погибли в ДТП в Крыму
«Мои Документы» возобновили реализацию проекта «Москва – с заботой о ветеранах»
Все материалы
Мир
В США казнят индейца на федеральном уровне вопреки протестам его племени
Вьетнам вернул карантин в двух крупных городах из-за вспышки коронавируса
В борьбе с коронавирусом в КНДР заметили разработку биологического оружия
Протесты Black Lives Matter в Европе объяснили
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Все материалы
Бывший СССР
Украина объяснила нарушения перемирия в Донбассе неконтролируемыми эмоциями
Светлана Тихановская«Нельзя так со своим народом»
Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера
По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами
Задержание «российских боевиков» под Минском связали с делом Тихановского
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Мать политтехнолога Собчак раскрыла подробности его задержания в Белоруссии
Все материалы
Экономика
В России решили штрафовать при уплате налогов
В России захотели ввести налог на роботов
В США сохранили базовую ставку
Двойной навар
Аферисты годами обманывали целые страны на миллиарды евро. Почему их никогда не смогут найти?
Названа «обманывающая» россиян еда
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в педофилии россиянин упал с кровати в камере и умер
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Адвокат фигуранта дела «Нового величия» обнаружен мертвым в Москве
Расстрелявшего жену российского депутата отправили в колонию и к психиатру
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Расстрелявшие сотрудника Росгвардии в Ингушетии скрылись с его табельным оружием
Все материалы
Наука и техника
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
В России создали сериал о климатической катастрофе
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков Люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Названа дата анонса iPhone 12
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
На Украине заявили о воюющей против России природе
Все материалы
Спорт
Еще один клуб вступил в борьбу за Кокорина
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Тайсон заявил о готовности «надрать зад» Макгрегору
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Олейник подерется с Черным Зверем из UFC
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Девушка-боец MMA покружилась перед камерой в бикини
Все материалы
Культура
Назван лучший сериал века
Умер один из основателей The Roots
Много Ли, мало Ли
Драчун, философ, символ расовой борьбы: каким предстает Брюс Ли в новом фильме
Определены популярные новые сериалы в России
Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly
Все материалы
Интернет и СМИ
20 сотрудников СОБР задержали двух блогеров в Подмосковье
«Риски слишком высоки»
Как Россия помогает миру сделать искусственный интеллект безопасным
Люди назвали способы перестать думать о стыдных моментах перед сном
Девушка предложила матери денег на аборт и нашла поддержку в сети
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Россиян предостерегли от использования гаджетов с микрофоном
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Все материалы
Ценности
Составлен список самых нелепых вещей любимого дешевого бренда россиян
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Ивлеева купила Lamborghini и возгордилась
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Россиянам предложили потратить тысячи рублей на одежду без возможности ее носить
Американец купил спорткар Lamborghini на выделенную государством помощь
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Toyota выпустила очень черный RAV4
Opel Manta — 50 лет!
История автомобиля, который стал культурным феноменом в Германии
Дизайнер Lada придумал суперкар Nissan будущего
Kia XCeed против BMW 218i Gran Coupe
За что 2 миллиона — и что за 2 миллиона?
В Польше разработали собственные электрокары
Первое знакомство с новым Volkswagen Polo
Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo
Toyota обновила Hilux и Fortuner для России
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы