Вице-президент гильдии продюсеров России погиб в Крыму

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов упал со скалы во время прохождения знаменитого туристического маршрута «Тропа Голицына» в поселке Новый Свет в Крыму. Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве Республики Крым.

67-летний Глухов не удержался на краю скалы в момент фотографирования. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Глухов родился в 1953 году. В 1982-м окончил окончил экономический факультет ВГИК. С 2001 года был генеральным директором ОАО «Российский кинопрокат». Его продюсерская фильмография рассчитывает 25 работ.