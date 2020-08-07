Путин обсудил с Совбезом ситуацию с «ближайшими соседями» России

Президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России ситуацию с «ближайшими соседями». Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 7 августа.

В ходе совещания в режиме видеоконференции глава государства заявил, что отношения с другими постсоветскими странами являются одним из внешнеполитических приоритетов России.

«Во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические», — сказал он.

Ранее в пятницу российский лидер пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко по телефону. Главы государств обсудили задержание на территории республики 33 россиян. Путин отметил, что Москва заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации.

29 июля в Белоруссии задержаны 33 россиянина. Их считают бойцами ЧВК Вагнера и обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов, которые состоятся 9 августа.