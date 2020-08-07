Суд увеличил срок наказания бывшему президенту холдинга «Финстрой» Илье Суркову

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда, рассмотрела апелляцию на приговор по делу бывшего президента холдинга «Финстрой» Ильи Суркова и увеличила срок его наказания до 8 лет лишения свободы. Процесс в отношении Ильи Суркова проходил в отсутствии обвиняемого, что предусмотрено УПК РФ, с участием избранного Сурковым защитника адвоката Кошкина М.Г.

«На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Суркову И.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В остальной части этот же приговор оставить без изменения, апелляционное представление и апелляционную жалобу представителя потерпевшего адвоката Сухомлинова В.А. удовлетворить частично, апелляционные жалобы защитника Кошкина М.Г. и представителя финансового управляющего адвоката Самодурова А.В. — оставить без удовлетворения», — говорится в определении суда.

Приговор по уголовному делу в отношении бывшего президента холдинга «Финстрой», а также бывшего сотрудника Института стратегических исследований и «ОРТ — Первый канал» Ильи Суркова был вынесен 26 декабря 2019 года Никулинским районным судом города Москвы. Данное уголовное дело расследовалось правоохранительными органами длительное время с 2013 года.

Как пояснил адвокат потерпевшего Олега Бойко Виталий Сухомлинов, 26 декабря 2019 года Никулинский районный суд города Москвы признал виновным Илью Суркова в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок пять лет. Преступления были совершены Сурковым в 2009 -2010 годах, когда он фактически возглавлял холдинг «Финстрой», принадлежащий потерпевшему Олегу Бойко. Сумма стоимости похищенного имущества и денежных средств превышала 600 миллионов рублей.

Он также напомнил, что Сурков в декабре 2013 года, нарушив избранную ему меру пресечения, скрылся от следствия на территории Великобритании.

В дальнейшем стороны обжаловали принятый Никулинским районым судом приговор. Государственный обвинитель и потерпевший полагали, что назначенное Суркову наказание не соответствует тяжести совершенных преступлений, в то время как защитник Суркова обжаловал сам факт его виновности. «13 июля 2020 года Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда по результатам рассмотрения дела в апелляционной инстанции изменила приговор Илье Суркову, и увеличила срок его наказания до 8 лет лишения свободы. В настоящее время приговор Илье Суркову вступил в законную силу. Полагаем, что следующим шагом российских органов будет направление международного запроса о выдаче осужденного Ильи Суркова в Великобританию», — заключил представитель Олега Бойко.

Как ранее заявлял, «Ленте.ру» адвокат Виталий Сухомлинов: «Интересный факт: 750 000 евро со счета компании Boulder Associated S.A. впоследствии были перечислены Лилии Сенновой-Шеффлер, на тот момент сожительнице Суркова, на которой он впоследствии женился в 2013 году, и с которой развелся в 2014 году. А в настоящее время экс супруга Суркова Лилия Сеннова пытается вывести часть имущества из-под взыскания, оформив развод и предъявив требования на сумму свыше миллиарда рублей к своему экс мужу в Арбитражном суде города Москвы. При этом ранее во взыскании по этим же требованиям ей уже отказал Пресненский суд Москвы и Московский городской суд. При этом общеизвестно, что супруги продолжают общаться и даже выкладывают совместные фотографии».

Адвокат Виталий Сухомлинов также добавил: «Происхождение более 10 миллионов долларов США, которые уроженка Казахстана, гражданка России и Швейцарской Конфедерации Лилия Сеннова, якобы передала в наличной форме своему будущему, а после уже бывшему супругу Илье Суркову в 2010 и 2011 годах в Москве, окутано тайной. Возможно, правоохранительные или налоговые органы России и Швейцарии в ближайшем будущем смогут внести ясность в этом вопросе».