Адвокат Олега Бойко приветствовал приговор суда по делу Ильи Суркова

Представители Олега Бойко в целом удовлетворены вынесенным приговором в отношении Ильи Суркова, которого Никулинский районный суд города Москвы в открытом судебном процессе, с участием приглашенного самим Ильей Сурковым защитника, признал мошенником. Такое заявление сделал адвокат потерпевшего Виталий Сухомлинов.

«Суд установил вину Ильи Суркова в совершении всех преступлений, указанных в обвинительном заключении. В настоящий момент осужденный скрывается в Великобритании. Мы со своей стороны предпримем все необходимые законные меры по реальному привлечению Суркова к уголовной ответственности, установленной приговором российского суда», — подчеркнул Виталий Сухомлинов.

26 декабря 2019 года Никулинский районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего президента холдинга «Финстрой», а также бывшего сотрудника Института стратегических исследований и «ОРТ — Первый канал» Ильи Суркова. Данное уголовное дело расследовалось правоохранительными органами длительное время с 2013 года.

Суд установил вину Ильи Суркова в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Злоупотребив доверительными отношениями с Олегом Бойко, Илья Сурков в 2009 году обманным путем приобрел право собственности на имущество Бойко (земельный участок), а также в 2010 году вывел денежные средства холдинга «Финстрой» на счета подконтрольной ему панамской офшорной компании (Boulder Associated S.A.) с использованием фиктивных документов.

Суд признал за потерпевшим Олегом Бойко право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с осужденного Ильи Суркова возмещения материального ущерба. Суд наложил арест на все имущество Суркова, находящееся как в России, так и за рубежом.

В 2009 году, работая руководителем холдинга «Финстрой», Илья Сурков разработал план хищения прав на земельный участок стоимостью свыше 300 миллионов рублей, принадлежащего Бойко. Для этого Сурков переоформил право собственности на указанный земельный участок на свое имя под вымышленным предлогом, якобы для дополнительного обеспечения получения холдингом необходимых заемных денежных средств для строительства торгового центра. В дальнейшем, Илья Сурков переоформил участок сначала на свою сестру Елисееву Н.В., а в дальнейшем от ее имени попытался продать третьему лицу.

Кроме этого, Илья Сурков организовал подписание ряда заведомо подложных договоров на проведение работ и оказание услуг, в результате чего со счета холдинга «Финстрой» были похищены денежные средства в размере 86 728 183,84 рубля (или 2 203 258,90 евро) и 144 630 789 рублей (или 3 700 000 евро), которые были перечислены на расчетный счет компании Boulder Associated S.A., Panama, конечным бенефициаром которой являлся Илья Сурков.

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Адвокат также отметил: «Интересный факт: 750 000 евро со счета компании Boulder Associated S.A. впоследствии были перечислены Лилии Сенновой-Шеффлер, на тот момент сожительнице Суркова, на которой он впоследствии женился в 2013 году, и с которой развелся в 2014 году. А в настоящее время экс супруга Суркова Лилия Сеннова пытается вывести часть имущества из-под взыскания, оформив развод и предъявив требования на сумму свыше миллиарда рублей к своему экс мужу в Арбитражном суде города Москвы. При этом ранее во взыскании по этим же требованиям ей уже отказал Пресненский суд Москвы и Московский городской суд. При этом общеизвестно, что супруги продолжают общаться и даже выкладывают совместные фотографии».