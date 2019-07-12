Миллиардер Олег Бойко попытается вернуть около 400 миллионов рублей

Никулинский районный суд города Москвы 16 июля вернется к рассмотрению по существу дела в отношении Ильи Суркова, который обвиняется в хищении денежных средств на общую сумму около 400 миллионов рублей. Это следует из информации, опубликованной на официальном портале города Москвы.

Потерпевшей стороной еще в 2013 году был признан миллиардер Олег Бойко. Илья Сурков, бывший президент холдинга «Финстрой», обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, то есть в мошенничестве, а именно в хищении имущества в особо крупном размере. По такому обвинению ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Обвинение в хищении было связано с покупкой компанией «Финстрой», принадлежавшей Бойко, торговых центров «Алтуфьево» в Москве и еще одного в Уфе. На основании подложных документов средства были похищены со счетов холдинга «Финстроя» и, по версии следствия, переведены на счета подконтрольной Суркову панамской фирмы Boulder Associated.

«В обвинении подробно изложены не только этапы, но и все обстоятельства хищения денежных средств. Хотел бы особо подчеркнуть, что в рамках уголовного дела, которое расследовало ГСУ ГУВД по Москве, были запрошены документы из Панамской Республики и Швейцарской Конфедерации, как банковские, так и относящиеся к офшорной компании, которая использовалась Сурковым, — Boulder Associated, — прокомментировал «Ленте.ру» суть обвинения Виталий Сухомлинов, адвокат Олега Бойко. — И из этих документов однозначно следует, что, во-первых, эта компания принадлежала Суркову, то есть он был ее бенефициаром, потому что доверенности этой компании на иных лиц с момента образования компании ни разу не выдавались. Во-вторых, денежные средства, похищенные из холдинга "Финстрой", были зачислены на счета этой компании в Швейцарии. В дальнейшем они перебрасывались множество раз в разные места и в том числе со счетов уходили крупные суммы супруге Суркова — Лилии Сенновой. То, что данными счетами распоряжался сам Сурков, опять же, есть в материалах, поступивших из Швейцарии».

По мнению Сухомлинова, в самом способе совершения преступления кроется доказательство наличия у обвиняемого Суркова изначального умысла на хищение денежных средств в особо крупном размере. «Обвиняемому в вину ставятся три эпизода, в двух из которых, в цепочку определенной сделки, была вставлена компания Boulder Associated, которая принадлежала Суркову. И Сурков воспользовался своим ресурсом влияния в холдинге — в тот момент он был его президентом, — и якобы эта компания оказывала холдингу какие-то агентские услуги по приобретению торговых центров: "Альтуфьево" в Москве и второго — в Уфе. И в Boulder Associated были перечислены крупные денежные средства», — подчеркнул адвокат.

Обвиняемый Илья Сурков до сих пор скрывается от правосудия в Великобритании. Уполномоченные органы Российской Федерации ведут переговоры о его выдаче. Ранее суд удовлетворил ходатайство прокурора об аресте имущества Суркова в России и за рубежом. Это множество земельных участков в Подмосковье, квартира площадью более 300 квадратных метров в Москве, загородный дом в Барвихе, дом и участок во Франции.

Часть имущества жена Суркова Лилия Сеннова пыталась вывести из-под взыскания, специально подав иск к Илье Суркову на несколько сотен миллионов рублей. Однако во взыскании на основании решения Московского городского суда ей было отказано. То, что этот иск был лишь уловкой, доказывает тот факт, что супруги по-прежнему плотно общаются, не стесняясь выкладывать совместные фото в интернете.

Новый виток дела начался в конце мае этого года, когда Московский городской суд постановил вернуть судебное разбирательство в Никулинский суд для рассмотрения по существу.