Шестерых кассирш со второй попытки посадили за аферу на 100 миллионов рублей

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговоры кассиршам микрофинансовой организации, обвиняемым в мошенничестве на 100 миллионов рублей. Об этом в четверг, 11 июля, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Суд признал Валерию Титовец виновной в совершении 120 эпизодов мошенничества и приговорил к пяти годам колонии общего режима, Елену Сырлыбаеву — в совершении 25 аналогичных преступлений и назначил три года колонии, Светлану Беднякову — 48 преступлений, четыре года колонии, Дарью Сименкову — 53 преступлений, также четыре года колонии, и Ольгу Квелашвили — шести преступлений и 2,5 года колонии соответственно.

Поскольку у Титовец и Сырлыбаевой есть маленькие дети, отбывание наказания будет отсрочено до достижения ими 14-летнего возраста.

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«Лента.ру» подробно описывала историю шести кассирш микрофинансовой организации, ставших фигурантками дела о крупной финансовой пирамиде. Организаторы аферы исчезли с похищенными 100 миллионами рублей, и сотрудники правоохранительных органов задержали рядовых сотрудников организации.

Кассирши рассказали, что устроились в «Центр финансирования населения» через сайт Avito, причем на должности менеджеров принимали людей без экономического образования, не имеющих представления о микрофинансировании. Они занимались работой с клиентами: принимали деньги и заявки на кредиты, оформляли договоры займа и страховки на них, выдавали вкладчикам проценты и кассовые чеки. Однако самостоятельно распределять деньги не могли — этим занимались их руководители. Через некоторое время организация закрылась, около 400 клиентов оказались обманутыми и лишились своих денег.

В марте 2017 года девушек приговорили по уголовному делу с 202 потерпевшими и к срокам от трех до шести лет лишения свободы за мошенничество. Всех взяли под стражу в зале суда. Бывшие кассирши провели девять месяцев в СИЗО, ожидая рассмотрения апелляционных жалоб на приговор, и в ноябре 2017 года суд отменил его в той части, где они были признаны виновными. В то же время в той части, где их оправдали, приговор оставили в силе.

В итоге девушек отпустили на свободу под подписку о невыезде, уголовное дело вернули на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд. Одна из фигуранток дела после выхода из СИЗО попала в психиатрическую больницу с фобиями и паническими атаками, у нее диагностировали смешанное расстройство личности.

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