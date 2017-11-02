Бывший банкир из колонии создал финансовую пирамиду и похитил 6 миллиардов

Отбывающий срок за мошенничество и ожидающий вынесения приговора по второму делу бывший банкир Максим Серкин организовал из колонии финансовую пирамиду, похитившую у вкладчиков более шести миллиардов рублей. Об этом в четверг, 2 ноября, пишет газета «Коммерсантъ».

Осужденный руководил деятельностью кредитно-потребительских кооперативов, действовавших в 17 регионах, через свою сестру Екатерину Дружинину, отдавая распоряжения через мессенджеры. Женщину в настоящее время арестовали. Всего по этому делу задержаны восемь фигурантов. 30 и 31 октября сотрудники МВД провели обыски по 180 адресам в разных регионах. Расследование ведется по статье об организации преступного сообщества по привлечению денежных средств.

Финансовая пирамида из 22 кооперативов работала под лозунгом «Сохраним и приумножим» и с 2013 года привлекала деньги вкладчиков под строительство квартир и бизнес-центров, обещая высокие дивиденды. Выплаты осуществлялись за счет новых клиентов. Летом пирамида обвалилась и вкладчики начали обращаться в правоохранительные органы.

По данным издания, Серкин ранее был председателем совета директоров Востоккредитбанка, который в 2011 году обанкротился. После этого он возглавлял строительный холдинг «Грант». «Коммерсантъ» отмечает, что предприниматель был попечителем пяти детских домов в Хабаровском крае.

С 2015 года Серкин отбывает трехлетний срок за мошенничество с незаконным возмещением НДС в 2009–2010 годах. Отсидев две трети срока, он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и должен был вскоре выйти на свободу. Параллельно его сейчас судят за преднамеренное банкротство Востоккредитбанка. По данным следствия, он с сообщниками из совета директоров кредитной организации в 2013 году вывели активы на 1,3 миллиарда рублей.