В России разъяснили технологию создания вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, созданная центром Гамалеи, разработана с использованием известной на протяжении 20 лет технологии, разъяснил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 7 июля.

«Вакцина разработана на давно и хорошо изученной платформе, которая на протяжении 20 лет создавалась, это аденовирусный вектор… Она не абсолютно новая, она построена на изученной платформе», — пояснил эксперт. Он добавил, что на основе той же технологии были созданы вакцины от вируса Эболы и ближневосточного респираторного синдрома.

О том, что подход к созданию вакцины от коронавируса может быть разным, поскольку сами вакцины бывают как вирусные, так и инактивированные, ранее рассказал кандидат биологических наук, вирусолог, генетик, заведующий Лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. По его словам, самые популярные на сегодняшний день — рекомбинантные или векторные вакцины. Векторный метод используется и при создании вакцины от коронавируса. При ее разработке ученые берут вирусные частицы, «вычищают» из них патогенные составляющие и вставляют на их место генетический материал COVID-19. По такому же принципу создавались вакцины от гепатита B и ротавирусной инфекции.

Ранее заместитель главы Минздрава Олег Гриднев заявил, что российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, будет зарегистрирована к 12 августа. Он добавил, что эффект от массовой вакцинации будет заметен тогда, когда среди населения сформируется популяционный иммунитет. Первыми получателями вакцины от коронавируса в России станут наиболее уязвимые группы — медицинские работники и пожилые люди. Гриднев добавил, что сейчас идет максимальная работа по подготовке массового выпуска препарата.