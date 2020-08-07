В Белоруссии задержали главу штаба соперника Лукашенко

В Белоруссии задержан глава предвыборного штаба кандидата в президенты Сергея Черечня Николай Лысенков. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает «Sputnik Беларусь».

Лысенков работал наблюдателем на участке для голосования в городе Столбцы Минской области. Во время задержания милиционер заявил главе штаба, что он подозревается в административном нарушении — организации несанкционированных массовых мероприятий. Лысенкова доставили в местный РУВД для проведения проверки.

Накануне в Минске была задержана Мария Мороз — начальник штаба главной соперницы Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской. Это случилось после подачи Мороз документов на визу в посольстве Литвы. Ее отпустили после разъяснительной беседы об ответственности за организацию несанкционированных мероприятий.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Кампания сопровождалась массовыми протестами из-за ареста и недопуска оппозиционных кандидатов.

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