ЦСКА по-прежнему будет возвращать талантливых игроков из-за рубежа

Чемпионы России и действующие обладатели Кубка Гагарина — хоккейный клуб ЦСКА продолжает подготовку к сезону, в том числе и трансферную кампанию. Стратегия клуба, взятая на вооружение накануне олимпийского сезона 2017-18 годов, не изменилась — ЦСКА возвращает из-за границы молодых российских игроков. Об этом пишет «Спорт Экспресс».

Перед Олимпийскими играми в 2018 году армейцы вернули из Северной Америки сразу нескольких ярких хоккеистов, которые помогли России впервые за долгое время завоевать золотые медали игр.

Сейчас ЦСКА вернул в Россию 21-летнего Дмитря Саморукова, несколько лет назад засветившегося в «Красной Армии» и потом уехавшего в юниорскую лигу Канады. Болельщики должны помнить Дмитрия по молодежному чемпионату мира 2019 года в Ванкувере, откуда сборная России возвратилась с бронзой. В решающих матчах он выходил в паре с Романовым, напоминает издание. По его мнению, — это был непроходимый тандем. Дмитрий — сын известного футболиста Андрея Саморукова, который в 1996 году, играя за волгоградский «Ротор», был удостоен престижного приза журнала «Огонек» для лучшего вратаря сезона.

В ближайшее время в ЦСКА ждут Егора Рыкова, которого еще в 2016 году выделял в СКА его главный тренер Сергей Зубов. В конце июля ЦСКА получил у СКА права на этого защитника системы «Рейнджерс» и теперь всерьез на него рассчитывает. Никита Макеев окреп в «Звезде» и «Северстали» и готов побороться за место в чемпионском составе. На его счету даже есть заброшенная шайба за ЦСКА.

Также с нетерпением «Спорт Экспресс» ждет дебюта в КХЛ форварда Николая Голдобина, с которым ЦСКА подписал двухлетний контракт. «Один авторитетный защитник топ-клуба, фамилию которого не станем называть по этическим причинам, в приватной беседе заявил, что Голдобин интереснее, чем покинувший ЦСКА Сергей Толчинский, за переход которого из "Авангарда" заплатил компенсацию 85 миллионов рублей», — пишет издание.

Возвращение Артема Сергеева в ЦСКА — шаг со стороны хоккеиста осознанный. Защитник дважды играл в финале плей-офф в 2016 и 2018 годах, но покинул армейцев накануне победного сезона. Теперь перед ним цель — завоевать Кубок Гагарина. Ради нее он отказался от вариантов продолжения карьеры в НХЛ, напоминает газета.

Габаритный форвард Никита Коростелев, в прошлом сезоне откомандированный в «Адмирал», предпримет очередную попытку закрепиться в родной команде. Центрфорварда Андрея Локтионова в 2013 году рекомендовал в сборную на чемпионат мира Илья Ковальчук. «Прошлый сезон в "Магнитке" — перевернутая страница. Андрей перезагрузился и способен выйти на уровень, который он демонстрировал в "Локомотиве". Тогда и в сборную можно вернуться», — считает газета.

«Еще один праворукий форвард-новичок, который возвращается из системы "Эдмонтона", 21-летний Кирилл Максимов почти неизвестен широкому кругу болельщиков. У воспитанника армейской школы подписан трехлетний контракт новичка с "Ойлерс", а минувший сезон он проводил в Американской хоккейной лиге вместе с Саморуковым в составе "Бейкерсфильд Кондорс", где набрал 23 (11+12) очка в 53 матчах. Тем интереснее будет за ним наблюдать, — продолжает описывать стратегию ЦСКА «Спорт Экспресс». — Думается, многие новички ЦСКА способны постучаться в двери национальной команды уже в этом сезоне, а, может быть, и отправиться на Олимпийские игры».

Кроме того, атака армейцев усилилась 26-летним канадцем Бренданом Лайпсиком, бывшим одноклубником Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. «Потенциально, у нападающего есть все шансы, чтобы стать одним из главных открытий предстоящего сезона и серьезной ударной силой в атаке армейцев. Если это случится, то в армейском хоккейном клубе будут довольны тем, как распорядились местом для пятого легионера», — делает вывод издание.