В Россию из Финляндии сбежал подопытный «токсичный» кабан

Финские ученые сообщили, что от них сбежал подопытный кабан в желтом ошейнике. Они предупредили, что животное убежало в сторону Выборгского района Ленинградской области. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам ученых, убивать и есть животное нельзя. В тело кабана ввели препарат, из-за которого его мясо стало токсичным.

Впоследствии зверя нашли, а сам желтый ошейник обнаружился у местного егеря. Вслед за этим финские ученые сообщили еще о двух пропавших поросятах. «Повторно просим охотников не добывать диких свиней с подобными ошейниками», — предупредили в Охотнадзоре.

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