Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии иностранной провокацией

Задержание 33 россиян в Белоруссии является иностранной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова рассказала, что как минимум неделю информационное пространство сотрясала история с задержанием граждан России в Белоруссии, и «это подавалось в качестве чуть ли не спецоперации российской стороны для дестабилизации в соседнем государстве». «А что оказалось на поверку? На поверку оказалось, что это провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — отметила она, не уточнив при этом, о каких фактах идет речь.

Ранее 8 августа ту же версию высказал посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он заявил, что в этой ситуации белорусские правоохранительные органы действовали прямолинейно и жестко, не находясь во взаимодействии с российскими коллегами и не имея всей полноты информации. Дипломат также выразил надежду, что организованная Следственным комитетом проверка подтвердит заказной характер провокации.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского.