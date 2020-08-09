В России объяснили высокую поддержку Лукашенко на выборах президента

Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев объяснил высокую поддержку Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

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Сенатор отметил, что весомая поддержка действующего белорусского лидера ожидаема. По его словам, люди голосуют за стабильность и безопасность в стране. «Для большинства жителей Белоруссии Лукашенко — это человек, который способен оградить страну от потрясений, от цветных революций, от воздействия Запада», — подчеркнул Кондратьев.

Политик также добавил, что оппозиционные политики предлагали проведение в Белоруссии экономических реформ, которые «настораживают граждан».

Согласно данным первых экзитполов на выборах президента Белоруссии, Александр Лукашенко набрал 79,7 процента голосов. У его основной соперницы Светланы Тихановской — 6,8 процента голосов. Далее идут экс-депутат Анна Канопацкая (2,3 процента), сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев (1,1 процента), председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень (0,9 процента). Против всех кандидатов высказались 9,2 процента избирателей.