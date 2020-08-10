В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала столичного оперштаба.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4599 человек. Накануне сообщалось о 13 умерших.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна уже два месяца. Глава города добавил, что стабильность сохраняется, несмотря на то что власти полностью открыли передвижение жителей. Он уточнил, что в столице восстановлен 91 процент трафика.

За последние сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 892 654 случая коронавируса, 15 001 смертельный исход и 696 681 случай выздоровления.