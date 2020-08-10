Создатель самого популярного в мире мессенджера пострадал в новой «войне» с США

Китайская компания Tencent, создатель самого популярного мессенджера в мире WeChat, пострадала в новой — технологической — «войне» с США, свидетельствуют данные гонконгской биржи Hang Seng. Котировки бумаг интернет-гиганта за два дня серьезно просели.

На момент публикации стоимость акций Tencent равнялась 67,22 доллара. Падение с 6 августа составило 7,9 процента. Общая рыночная капитализация снизилась на 66 миллиардов долларов — до 652,1 миллиарда.

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Падение прервало продолжительный рост котировок на протяжении четырех последних месяцев, благодаря которому Tencent на время стал самой дорогой азиатской компанией общей стоимостью 700 миллиардов долларов.

Обвал котировок стал следствием борьбы, которую власти США развернули против технологических компаний из Китая, обвиняя их в передаче персональных данных американцев китайским спецслужбам.

Президент Дональд Трамп ввел ограничения в отношении мобильного приложения TikTok, с которым запрещено иметь дела резидентам США. До 15 сентября он должен быть продан американской компании, в противном случае будет запрещен на территории страны. Позднее аналогичные меры были применены к мессенджеру WeChat — одному из главных продуктов Tencent и самому популярному мессенджеру в мире с аудиторией в 1,2 миллиарда человек.