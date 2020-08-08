Россия раскритиковала борьбу Трампа с TikTok

Указ президента США Дональда Трампа «О борьбе с угрозой TikTok» является нарушением широкого круга международных обязательств по обеспечению свободного распространения всех форм информации, выбора ее источников и поощрения сотрудничества в этой области. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова; ее слова приводятся на сайте ведомства.

Дипломат считает, что запрет американским гражданам сотрудничать с TikTok основан на бездоказательных обвинениях. По ее словам, Вашингтон показывает очередной пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве. «Действия властей США идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики и нарушают нормы ВТО», — отметила Захарова.

Критикуя указ Трампа, она призвала США пересмотреть свои методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте соцсетей и привести их в соответствие с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами.

Указ «О борьбе с угрозой TikTok» Трамп подписал 7 августа. Аналогичный документ касался другого мобильного приложения — WeChat. В указах говорилось, что распространение в Штатах приложений, которые были разработаны в КНР и принадлежат китайским компаниям, «угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике США». Кроме того, утверждалось, что TikTok собирает большое количество данных пользователей, в том числе местоположение и историю поиска. Белый дом опасается, что в будущем власти Китая получат доступ к персональным данным граждан США.