TikTok провел переговоры об объединении с популярной соцсетью

Социальная сеть Twitter провела предварительные переговоры с представителями китайского приложения TikTok о возможном объединении. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Предполагается, что TikTok сольется с американским отделением Twitter. Тем не менее социальная сеть считается маловероятным покупателем, так как китайский сервис оценивается в десятки миллиардов долларов, а стоимость самого Twitter — примерно в 29 миллиардов долларов.

Эксперты также полагают, что в случае объединения Twitter столкнется с целым рядом трудностей, так как форматы публикаций в двух социальных сетях кардинально отличаются.

Ранее сообщалось, что одним из основных претендентов на покупку TikTok является американская корпорация Microsoft, которая оценивается в 1,6 триллиона долларов. Предполагаемая сумма сделки может составить до 30 миллиардов долларов.