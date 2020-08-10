КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — рассказал Вакульчик в эфире белорусского телевидения.

Буквально перед этим сотрудники МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватили сообщение, что нужна сакральная жертва. «Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства», — продолжил председатель КГБ.

Он заверил, что к данной информации отнеслись «со всей серьезностью». Для охраны штаба Тихановской были выделены 120 «подготовленных сотрудников». «Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», — подчеркнул Вакульчик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ночь после выборов поручил направить военных к штабу Тихановской, чтобы там «не убили кого-нибудь». Он отметил, что организаторам протестов «нужна была сакральная жертва».

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом вспыхнули по всей Белоруссии вечером 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным, Лукашенко получил более 80 процентов голосов.