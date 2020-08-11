Раскрыта загадка ярких аномалий на карликовой планете

Ученые раскрыли загадку происхождения светлых пятен на карликовой планете Церера, располагающейся в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Оказалось, что под поверхностью небесного тела может скрываться соленый океан. Об этом сообщает издание Science Alert.

В начале 2015 года зонд Dawn заснял аномально яркие пятна в ударном кратере Оккатор возрастом 20 миллионов лет. Позже ученые установили, что пятна соответствуют отложениям карбоната натрия. На Земле этот минерал располагается вблизи гидротермальных источников на дне океанов. Однако происхождение карбоната на Церере оставалось загадкой. Согласно различным гипотезам, отложения могли возникнуть из-за таяния подповерхностного льда, вызванного столкновением с астероидом, или же в недрах планеты содержится слой жидкого рассола.

Согласно последним данным, полученным Dawn перед завершением миссии, внутри кратера и снаружи него наблюдаются изменения в гравитационном поле, что указывает на различия в плотности, соответствующие наличию рассола под Оккатором. Солевые отложения образовались при просачивании соленой воды через трещины, возникшие в результате удара. Кроме того, ученые выяснили, что кора карликовой планеты довольно пористая, однако с глубиной породы все больше смешиваются с солью.

Имеются свидетельства, что соляные отложения намного моложе самого кратера. Например, был обнаружен минерал гидрогалит, содержащий большое количество воды. Он достаточно быстро обезвоживается, в течение десятков или сотен лет, что указывает на то, что рассол просачивался сквозь поверхность Цереры совсем недавно.