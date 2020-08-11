Российскому бизнесмену подбросили гранату под дверь квартиры

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция разыскивает неизвестных, подбросивших к квартире бизнесмена гранату и положивших в почтовый ящик записку с угрозами. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает издание «Мойка 78».

В понедельник в полицию обратился предприниматель и рассказал, что к решетке, отделяющей его квартиру, прицеплен подозрительный предмет. Прибывшие на место полицейские обнаружили ручную осколочную гранату Ф-1 с чекой и запалом. Она была зафиксирована спусковым рычагом за решетку.

После того как устройство обезвредили, полицейские проверили почтовый ящик бизнесмена и нашли записку, в которой говорилось, что, если предприниматель не откажется от суда, к нему придут второй раз и убьют.

Как уточняет Telegram-канал Mash на Мойке, вместе с женой бизнесмен работал с сетью стоматологических клиник. Весной этого года он подал иск в суд на двух своих должников.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.