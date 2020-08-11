Леня Голубков из «МММ» призвал россиян собрать деньги Грудинину

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Персонаж рекламной кампании финансовой пирамиды «МММ» Леня Голубков, сыгранный актером Владимиром Пермяковым, призвал россиян помочь собрать деньги для директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Народный миллиард для Павла Грудинина».

На записи показан «график благосостояния начальников» совхоза. По мнению Голубкова, это «народное предприятие, где умеют распоряжаться деньгами и вознаграждать за труд». В частности, руководитель получает в месяц два миллиона рублей, заместитель директора — 44 миллиона, исполнительный директор — 75 миллионов рублей. «Павел Николаевич выписал себе больше всех — 120 миллионов премиальных», — пояснил Голубков.

«А теперь мы должны собрать для него миллиард рублей!» — заявил персонаж «МММ» в ролике.

Отмечается, что КПРФ организовала сбор денег для директора «Совхоза имени Ленина». Арбитражный суд Московской области в октябре прошлого года постановил взыскать с Грудинина около 1,1 миллиарда рублей в пользу других акционеров компании. Бизнесмена уличили в махинациях с землей и бюджетом всего совхоза.

Финансовая пирамида «МММ» была организована в 1990-х бизнесменом Сергеем Мавроди. Леня Голубков стал популярным персонажем в 1994 году во время рекламной кампании организации.