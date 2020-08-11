Женщина увеличила грудь и пожаловалась на мучительную боль во всем теле

Жительница американского штата Арканзас, Шэннон Племонс (Shannon Plemons), рассказала, как увеличение груди едва не стоило ей жизни. Ее историей поделилось издание The Mirror.

42-летняя американка увеличила грудь на два размера, так как хотела быть более уверенной в себе. Спустя полгода после операции Племонс начала страдать от хронической боли в суставах. Со временем у нее развилась мигрень и начали выпадать волосы. Чуть позже у нее значительно испортились слух и зрение. Боль стала такой мучительной, что американка, прежде находившаяся в отличной физической форме, изо всех сил пыталась встать с постели и была убеждена, что умирает.

В конце концов, медики заявили, что ей осталось жить примерно полгода. У нее диагностировали разрыв силиконового импланта в левой груди и заподозрили «болезнь грудного импланта» — официально непризнанное состояние, при котором у женщин начинаются системные проблемы со здоровьем после операций по увеличению груди.

Племонс срочно нашли пластического хирурга, который удалил ее импланты. Американка признается, что после операции впервые за долгое время почувствовала себя живой. Она советует женщинам полюбить себя такими, какие они есть, а не делать пластические операции, после которых могут наступить осложнения.

Ранее жительница Австралии призналась, что ей пришлось удалить силиконовые импланты из груди, так как они «отравляли ее». Она утверждает, что из-за имплантов она страдала от хронической усталости, маститов, тревожности, мигрени, экземы, постоянной сухости во рту, боли в суставах, жара и пониженного уровня сахара в крови.