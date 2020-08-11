США рекордно закупились российскими нефтепродуктами

За последние полгода Россия поставила США более 9,1 миллиона тонн нефтепродуктов на 2,2 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это стало рекордом как минимум с 2004 года, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

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На США пришлось более 12 процентов всего российского экспорта нефтепродуктов. Это второе место после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 миллиона тонн (16,3 процента от общего объема). Третье место у Мальты (4,4 миллиона тонн).

США решили закупить больше нефтепродуктов, поскольку российское топливо выгоднее других предложений, считаю эксперты. Кроме того, оно замещает венесуэльские поставки. Американская сторона также увеличила закупки российского мазута, в июле поставки выросли на 16 процентов к июню. Однако экспорт сырой нефти в США снизился почти в 2,4 раза в годовом выражении.

В последние месяцы нефтегазовые компании США столкнулись с серьезными проблемами. Рекордное сокращение количества новых буровых установок, падение цен на нефть, закрытие нефтепровода Dakota Access из-за нарушения требований экологического законодательства — все это обернулось кризисом для отрасли.