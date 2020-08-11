Задержан подозреваемый в убийстве невесты накануне свадьбы россиянин

В Москве задержан россиянин, которого подозревают в том, что он до смерти избил свою девушку. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

27-летнего молодого человека обнаружили в результате следственных действий и оперативных мероприятий. Он доставлен в столичное управление Следственного комитета России. Расследование дела продолжается.

21 июля тело избитой москвички обнаружила мать задержанного. Девушка была привязана голой к кровати, на окровавленном теле было множество телесных повреждений. Мать задержанного уверяла, что пара встречалась достаточно давно, конфликтов между ними не было, они ни на что не жаловались. При этом произошло все накануне свадьбы, запланированной на 8 августа.

Позднее была опубликована переписка девушки с женихом, из которой следует, что они постоянно ссорились. Жених регулярно извинялся перед невестой и называл ее «единственным лучиком в серой жизни». Он обещал исправиться и говорил ей, что она не заслуживает плохого отношения. Погибшая в свою очередь то просила жениха никогда не звонить ей и не писать, то предлагала «начать все сначала».

Также вскоре после смерти девушки была обнародована запись с подъездной камеры наблюдения, которая зафиксировала, как молодой человек сначала что-то говорит невесте, а затем бьет ее по голове и заталкивает в подъезд.

По факту смерти девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».