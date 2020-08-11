В России предложили увеличить пособия на детей из малоимущих семей

Со следующего года в России могут увеличить пособия на детей от трех до семи лет из малоимущих семей. Об этом пишут «Известия».

Сейчас размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка в регионе. В среднем по стране выплаты составляют около 5,5 тысячи рублей.

В Минтруде считают, что этой суммы бывает недостаточно, чтобы вывести семью из-за черты бедности. В связи с этим в ведомстве предложили дифференцировать размер пособия в 2021 году. Предполагается, что сумма выплат вырастет в среднем по стране до 11-12 тысяч рублей.

Однако, о каких именно изменениях идет речь, в ведомстве не сообщили. Минтруд готовит проект нормативного акта об изменении сумм выплат, отметили в пресс-службе Минтруда.

4 августа сообщалось, что каждый пятый ребенок в России (23 процента) оказался за чертой бедности, по данным за 2018 год. Миллионы детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Всего по итогам 2018 года за чертой бедности (включая детей) проживали 18,4 миллиона человек (12,6 процента). Самый высокий уровень бедности (49,4 процента) среди детей приходится на категорию многодетных семей и на тех, кто живет в малоимущих сельских семьях (40,6 процента).

В России с 1 июня начались выплаты пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека.