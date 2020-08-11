После пандемии коронавируса и отмены введенных ограничений банковские счета россиян попали под жесткий контроль: налоговики начали в четыре раза чаще проверять их. Проверяющих интересует информация о наличии счетов и денег на счетах всех категорий клиентов, сообщает газета «Ведомости».

В Ассоциации банков России (АБР) подчеркивают, что из-за количества запросов банки не успевают обрабатывать их в полном объеме. Федеральная налоговая служба (ФНС) в свою очередь настаивает, что количество заявок является нормальным, а рост связан с возобновлением проверок после периода ограничений из-за коронавируса.

Однако эксперты считают, что дело не только в длительном периоде простоя. «Образовалась ситуация, при которой у налоговых органов несколько месяцев были связаны руки, а время идет, и плановые показатели для налоговых органов никто не отменял», — объяснил юрист адвокатского бюро Forward Legal Федор Закабуня.

Компании сейчас проверяют на схемы утаивания средств, а граждан — на получение неофициальных доходов. Экономисты считают, что большое число проверок может еще больше навредить и так пострадавшему за время пандемии малому и среднему бизнесу. Эксперты призывают поддерживать бизнес в кризис, чтобы сохранить стабильность экономики.