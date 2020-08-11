Трамп заявил об окончании Второй мировой войны из-за «испанки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что пандемия испанского гриппа, продолжавшаяся с 1918 по 1920 год, положила конец Второй мировой войне, которая началась двумя десятилетиями позже. Такое ошибочное высказывание он допустил в ходе пресс-конференции, обратило внимание издание USA Today.

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«В 1917 году началась великая пандемия. Это было определенно ужасно. Погибли от 50 до 100 миллионов человек. И это, вероятно, положило конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация», — поделился своими размышлениями американский лидер.

Представитель Белого дома уточнил изданию, что американский лидер говорил о Первой мировой войне, когда от «испанки» погибло больше людей, чем в боях. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, размещение войск во время действительно способствовало распространению испанского гриппа из-за межконтинентальных перемещений и условий массового скопления людей. Однако это не стало официальной причиной окончания войны.

Испанский грипп, или «испанка», — болезнь, эпидемия которой стала, возможно, самой массовой в человеческой истории. По разным оценкам, ее жертвами числятся от 17 до 100 миллионов человек. Всего инфекцией было заражено более 550 миллионов человек, что составило треть от населения планеты. В ходе Первой Мировой войны погибло около 18 миллионов человек.