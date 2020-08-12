Петр Ян предупредил об опасности предстоящего боя Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян предупредил об опасности предстоящего боя соотечественника Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. Его слова приводит Sport24.

Ян назвал Гэтжи опасным соперником для Нурмагомедова. «У него не было подобного соперника. У него своя ударная техника, но думаю, Хабиб справится за счет прессинга. У него нестандартная борьба, шансы есть, хоть и сложный соперник», — посчитал спортсмен.

Ранее 12 августа Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова. По его мнению, россиянин считает себя идеальным бойцом и окружает себя только теми людьми, которые ласкают его эго.

Нурмагомедов подерется с Гэтжи в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 23 октября. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Американец — временный чемпион в этой весовой категории.