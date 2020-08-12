Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Белоруссии. Главы государств также коснулись обстановки в Ливане с акцентом на помощь жителям страны после взрыва в порту Бейрута и вопроса сотрудничества в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин «вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей», в частности — обязательств по налаживанию диалога Киева с Донецком и Луганском.

Также во время разговора Путин выразил соболезнования в связи с гибелью шести французских туристов в заповеднике на юго-западе Нигера.

По итогам разговора лидеры стран договорились продолжать совместную работу в нормандском формате.

В Белоруссии три дня шли массовые акции против президента Александра Лукашенко. Силовики разгоняли протестующих с помощью спецсредств. Кроме того, были задержаны и избиты несколько российских журналистов. Их освобождением занималось посольство.