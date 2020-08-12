Германия рассказала о репрессивных методах властей Белоруссии

Германия считает, что бегство кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Литву и ее видеообращение с призывом прекратить протесты — пример репрессивных методов, к которым прибегают власти республики. Об этом рассказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, его цитирует РИА Новости.

«Очевидно, она [Тихановская] была принуждена к записи видео с призывом прекратить протесты. Это подтверждает наше самое страшное предположение и дает понять, к каким репрессивным инструментам режим в Минске готов прибегнуть», — заявил политик.

Он призвал освободить задержанных во время протестов граждан страны и напомнил, что Евросоюз планирует ввести санкции против «ответственных за насилие» лиц. Зайберт также отметил, что в республике царит атмосфера запугивания, страха и насилия. По его словам, Берлин не считает выборы в Белоруссии демократическими.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе начали обсуждать введение жестких санкций в отношении руководства Белоруссии. Утверждается, что главы МИД стран ЕС встретятся в пятницу 14 августа, чтобы обговорить меры против белорусских властей.

11 августа Тихановская обратилась к гражданам, призвав их разойтись по домам. Она поблагодарила белорусов за участие в выборах главы государства и попросила их уважать законы. Сейчас кандидат в президенты находится в Литве.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — чуть более 10 процентов. Она заявила, что не признает эти результаты.

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