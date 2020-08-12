В России полицию заинтересовал секс шестилетней девочки и девятилетнего мальчика

В Москве полицию заинтересовало заявление о сексе шестилетней девочки и девятилетнего мальчика. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в структурах здравоохранения.

По данным собеседника издания, родители шестилетней Ксюши (имя изменено) привезли ее на дачу. Пока они занимались домашними делами, она пошла гулять со своим другом Костей (имя изменено), сыном соседей. Во время прогулки Костя отвел Ксюшу в кусты, рассказал источник.

После произошедшего девочка рассказала все родителям. По ее словам, Костя поцеловал ее, после чего предложил совершить половой акт. В какой-то момент Ксюше стало больно, она попросила приятеля остановиться, после чего они разошлись по домам. Родители Ксюши также поговорили с родителями Кости, он подтвердил историю приятельницы. Девочку отвели в больницу, чтобы убедиться, что ее здоровью не причинен вред. Медики обратились в правоохранительные органы, там организовали проверку.

В январе сообщалось, что семиклассница из Красноярска забеременела от 10-летнего мальчика из другой школы. Она приняла решение сохранить беременность. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 134 УК («Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»). В феврале выяснилось, что девочка забеременела в результате изнасилования 15-летним подростком, экспертиза подтвердила его отцовство. Школьница боялась сообщить об этом даже родителям и выдумала историю об отцовстве 10-летнего друга, но ей пришлось рассказать правду после посещения врача.