В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала столичного оперштаба.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Возраст умерших не уточняется. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4633 человек. Накануне сообщалось о 11 умерших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти не планируют с 15 сентября вводить новые ограничения в городе из-за коронавируса. Информацию о возвращении ограничительных мер градоначальник назвал слухами. Он также уточнил, что в рамках профилактики коронавируса масочный режим в столице будет продлен на ближайшие несколько месяцев.

В России за последние сутки выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве (692), Свердловской области (162) и Санкт-Петербурге (160). Также за последние сутки выздоровели и выписались 6098 пациентов с COVID-19.