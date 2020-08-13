В России выявили 5057 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 13 августа.

Наиболее число заразившихся зафиксировано в Москве (692), Свердловской области (162) и Санкт-Петербурге (160). Следом идут Московская (148), Нижегородская (130) и Ростовская (125) области. Меньше всего новых случаев заражения зарегистрировано Севастополе (2), Еврейской автономной области (2) и в Чечне (5).

Также за последние сутки выздоровели и выписались 6098 пациентов с COVID-19. Еще 124 человека умерли.

Таким образом, с учетом новых данных, всего с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 907 758 во всех регионах страны. Более половины — 716 936 человек — выздоровели. Еще 15 384 пациентов скончались.

Ранее стало известно о регистрации российской вакцины, разработанной центром имени Гамалеи. 11 августа президент Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность. Позднее он анонсировал выпуск первых партий препарата в течение двух недель.