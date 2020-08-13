Активы биржевых ПИФов «Альфа-Капитал» превысили 100 миллионов долларов

Общие активы биржевых фондов, находящихся под управлением компании «Альфа-Капитал» превысили 100 миллионов долларов. По итогам июля сразу два из них, БПИФ «ТЕХНОЛОГИИ 100» (AKNX) и «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» (AKSP), вошли в пятерку самых крупных российских биржевых ПИФов, говорится в сообщении «Альфа Капитал».

Под управлением УК «Альфа-Капитал» находятся четыре фонда с экспозицией на активы европейских компаний, входящих в индексы NASDAQ 100, S&P 500 и STOXX Europe 600 Index, а также на рынок российских облигаций. В число биржевых фондов «Альфа Капитал» входят: «ТЕХНОЛОГИИ 100» (AKNX), «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» (AKSP), «ЕВРОПА 600» (AKEU), «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (AKMB).

Компания первой на российском рынке реализовала возможность покупки паев БПИФов в долларах и евро. Первый валютный БПИФ «ТЕХНОЛОГИИ 100» (AKNX) был запущен в декабре 2018 года, а первым на российском рынке БПИФом, чьи паи торгуются в евро, стал фонд «ЕВРОПА 600» (AKEU). БПИФ «ТЕХНОЛОГИИ 100» стал вторым по доходности с начала года по версии портала Investfunds.ru. Новым для российского рынка стало и то, что для запуска фонда «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» компания подписала лицензионное соглашение с провайдером индекса S&P500 — S&P Dow Jones Indices.

В июне 2020 года на Московскую биржу вышел БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые облигации» (AKMB) в рублях, который инвестирует в долговые бумаги.

«В этом году мы видим очень четкий целенаправленный спрос на биржевые продукты со стороны массовых инвесторов. За полгода их активы выросли на 70 процентов. Преимущественно покупки совершались не существующими клиентами компании, а частными инвесторами», — рассказала генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева. Она также отметила, что БПИФы обладают высокой прозрачностью, а потенциал их доходности превышает текущие предложения по валютным депозитам в банках, что оказалось востребовано клиентами.

По мнению Ирины Кривошеевой, в ближайшие годы сегмент биржевых фондов продолжит расти опережающими темпами, поскольку на рынок пришло очень много новичков. «Для них биржевые ПИФы — подходящий инструмент, поскольку они дают возможность купить или продать бумаги в разных валютах, причем мгновенно, в режиме онлайн, и при этом получить доступ к широкому спектру бумаг, в том числе торгующихся на иностранных фондовых площадках», — уверена она.