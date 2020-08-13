Силуанов рассказал об отпуске в Крыму

Министр финансов Антон Силуанов провел свой отпуск в Крыму. Об этом он рассказал ТАСС.

На вопрос журналистов, когда он собирается на отдых, глава Минфина сказал, что уже съездил в отпуск и был в Крыму. По его словам, там оказалось «народу полно». Другие подробности он не сообщил.

Ранее стало известно, где проведут отпуск российские политики. Премьер-министр Михаил Мишустин не собирается отдыхать и до конца лета будет продолжать работать. Президент Владимир Путин, скорее всего, не уйдет в полноценный отпуск, но может отправиться на «мини-отдых» на Урал или в Сибирь. Часто в таких поездках его сопровождает министр обороны Сергей Шойгу. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует порыбачить на Кубани или отдохнуть в Крыму. Депутат Госдумы Наталья Поклонская хотела бы поплавать в море и позагорать.