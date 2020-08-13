В российском регионе сделали бесплатной платную трассу

В Псковской области сделали бесплатной одну из четырех платных автодорог. Об этом объявил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, передает «Интерфакс» в четверг, 13 августа.

По его словам, в федеральную собственность планируется передает трассу Ольша — Велиж — Усвяты. «Но есть условие: если дорога проходит по территории двух субъектов, то ее должны передавать оба региона одновременно. Смоленская область пока документы не подготовила, мы торопим коллег», — сказал Елкин.

При этом чиновник отметил, что регион потеряет в поступлении средств в бюджет, тогда автомобилисты смогут ездить по более качественному покрытию, поскольку федеральную дорогу отремонтировать якобы проще. «Платные дороги — важный момент для бюджета Псковской области, благодаря им поступают достаточно большие средства — более 200 миллионов рублей в год», — добавил Елкин.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.