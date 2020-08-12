На дорогу вдоль Байкала потратят 300 миллионов рублей

Бурятия получит из федерального бюджета 300 миллионов рублей, которые будут потрачены на реконструкцию участка дороги, идущей вдоль озера Байкал к северным районам республики и туристическим местам. Об этом в среду, 12 августа, сообщается на сайте правительства региона.

Как отмечается, выделенные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» средства пойдут на продолжение ремонтных работ на участке трассы Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян с 271-го по 291-й километр. Завершить реконструкцию планируется в 2022 году.

Всего в 2020 году по указанному нацпроекту в Бурятии должны отремонтировать более 110 километров дорог, в том числе планируется начать строительство третьего моста через реку Уду в городе Улан-Удэ. В общей сложности на эти работы направят около 3 миллиардов рублей бюджетных средств.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.