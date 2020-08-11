В Подмосковье отремонтируют большую часть региональных дорог

Большую часть региональных дорог Московской области — 66,7 процента — отремонтируют до конца 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в 2020 году отремонтируют более 2 тысяч километров дорог. При этом Воробьев объяснил, что начало работы сдвинули из-за пандемии коронавируса.

«Но благодаря рекордным темпам работ за 2,5 месяца дорожные службы уже отремонтировали 88 процентов дорог от плана на год», — отметил губернатор, поручив не снижать темп.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.