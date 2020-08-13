Смертельная схватка детеныша аллигатора с рысью попала на видео

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Житель американского штата Флорида стал очевидцем смертельной схватки рыси и детеныша аллигатора. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

В понедельник, 10 августа, Коннер ДеМонте (Conner DeMonte) вышел во двор, чтобы срезать манго, и увидел рысь. Он начал снимать животное на видео. Через минуту съемки в кадр попал детеныш аллигатора.

На записи видно, как рысь ударяет лапой маленького аллигатора, который стоит на дорожке в патио дома автора видео. В ответ детеныш открывает челюсти настолько широко, насколько может, но большая кошка продолжает нападать на него.

Через несколько секунд животные перемещаются на траву, и на секунду кажется, что рептилия сумела отбиться от противника: рысь отпрыгивает от аллигатора. Но расстановка сил быстро изменилась. Хищная кошка подбросила аллигатора, и битва была закончена.

Рысь сжала мертвую добычу в зубах и продемонстрировала ее на камеру и удалилась в лес.

«Это было мило. Спасибо, он мог укусить мою собаку. Рысь сделала мне одолжение», — сказал ДеМонте по окончании битвы.

Рыси обитают на всей территории штата Флорида. Они весят от 4 до 14 килограммов и могут развивать скорость до 48 километров в час. Хищные кошки питаются кроликами, грызунами, мелкими оленями, ящерицами и змеями.

Новорожденные аллигаторы достигают от 15 до 20 сантиметров в длину. Хотя у них есть от 60 до 80 острых зубов, они очень уязвимы. Эти рептилии считаются детенышами до двухлетнего возраста, по не вырастают до 1,8 метра.