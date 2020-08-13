В России захотели уменьшить комиссию за эквайринг для бизнеса

В правительстве хотят снизить комиссию за эквайринг до 1 процента в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

Таким образом, комиссия за прием безналичных платежей в России зафиксируется с 30 сентября на уровне не выше 1 процента. В настоящее время она составляет от 1,7 до 4 процентов.

Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, однако в правительстве считают, что это позволит создать условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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