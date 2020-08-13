Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

В графике президента России Владимира Путина нет встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишут РИА Новости.

«Нет такой встречи в графике», — заявили в администрации российского лидера.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Лукашенко тайно покинул Белоруссию и срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным. Информацию распространил политтехнолог Владислав Рогимов. Сообщалось, что это должна была быть непубличная встреча.

Белоруссию охватили массовые протесты после оглашения Центризбиркомом (ЦИК) страны результатов президентских выборов. По ним Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и победил оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.